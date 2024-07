Cachorro Joca morreu em voo por choque cardiogênico, diz laudo

O cachorro Joca morreu em um voo da empresa aérea Gol por choque cardiogênico, que é uma ineficiência do coração em bombardear o sangue para os órgãos. A informação consta no laudo solicitado pela Polícia Civil e feito pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP). As informações são do g1.

Leia também: Manifestantes protestam contra morte do cão Joca no Aeroporto de Brasília

Em 22 de abril, Joca deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. Porém, por um erro na logística da companhia aérea, o animal foi mandado para Fortaleza e passou oito horas no avião. Ao ser levado novamente à Guarulhos para reencontrar o dono, Joca foi encontrado morto.



Leia também: Anac abre consulta pública sobre transporte aéreo de animais

O Correio tenta contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve retornou. O jornal também contactou a empresa aérea Gol para pedir um posicionamento. O texto será atualizado mediante eventuais manifestações.