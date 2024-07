Itamaraty pede desculpas por abordagem policial a filhos de embaixadores

Após policiais militares terem abordado e apontado armas contra três filhos de embaixadores do Gabão, Burkina Faso e Canadá no Rio de Janeiro, o Ministério das Relações Exteriores recebeu os representantes diplomáticos em Brasília, na manhã desta sexta-feira (5/7), e entregou um pedido formal de desculpas.

Em nota enviada ao Correio, o Itamaraty também disse acionará o governo Rio de Janeiro para pedirr apuração rigorosa e responsabilização adequada dos policiais envolvidos na abordagem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que a investigação do caso está em andamento na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que iniciou diligências imediatamente após os fatos serem noticiados pela imprensa. "Agentes buscam identificar os jovens e testemunhas estão sendo ouvidas. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) colabora com a investigação", informou a corporação.

A Polícia Militar destacou que os policiais envolvidos na ação portavam câmeras corporais e as imagens serão analisadas para constatar se houve algum excesso por parte dos agentes. "Em todos os cursos de formação, a Secretaria de Estado de Polícia Militar insere nas grades curriculares como prioridade absoluta disciplinas como Direitos Humanos, Ética, Direito Constitucional e Leis Especiais para as praças e oficiais que integram o efetivo da corporação", citou a PM do Rio.

A PM do Rio fez sua abordagem de sempre contra jovens negros: racista e violenta. Para “azar” dos policiais, os garotos eram filhos de diplomatas estrangeiros. É preciso punição exemplar para policiais que apontam armas para qualquer pessoa, de qualquer origem e nacionalidade,… pic.twitter.com/AiymCALwzF July 4, 2024

Veja a nota do Itamaraty na íntegra:

O Ministério das Relações Exteriores informa que recebeu, na manhã de hoje, os Embaixadores do Gabão e de Burkina Faso em Brasília, a propósito da abordagem policial a menores que são filhos de diplomatas acreditados junto ao Estado brasileiro.

Na reunião, foi entregue em mãos dos Embaixadores estrangeiros nota verbal com um pedido formal de desculpas pelo lado brasileiro, e o anúncio de que o Ministério de Relações Exteriores acionará o governo do estado do Rio de Janeiro, solicitando apuração rigorosa e responsabilização adequada dos policiais envolvidos na abordagem.



Nota de teor idêntico será entregue em mãos, ainda hoje, ao Embaixador do Canadá.