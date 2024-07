Força-tarefa do ICMBio, Azul e Embratur resgata dois filhotes onças na Amazônia

Uma força-tarefa que envolveu o Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente (ICMBio), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Azul Linhas Aéreas, resgatou duas onças no meio da floresta Amazônica. A Polícia Militar do Pará também atuou no resgate. Tratam-se de dois filhotes, que foram identificadas por trabalhadores de uma empresa no município de Miritituba.

De acordo com a Embratur, o primeiro filhote era uma fêmea, batizado de Naurú, que significa corajosa e guerreira em Tupi Guarani. Inicialmente, uma equipe da Polícia Militar de Miritituba recolheu o animal, e na volta para a base, foi informada que mais um filhote foi achado na mesma região. Então a mesma equipe retornou e resgatou o irmão, que ganhou o nome de Piatã, que significa fortaleza em Tupi Guarani.

Os filhotes se perderam da mãe, que não foi encontrada na região e teriam poucas chances de sobreviver em meio a natureza. As suspeitas é de que a onça mãe tenha sido caçada ou atropelada em uma das estradas da localidade. Os filhotes tem apenas seis meses de vida e foram resgatados em boas condições de saúde.

O Centro Amazônico de Herpetologia, localizado em Benevides, cidade que fica a 40 km de Belém e a mais de 1.300 km de Itaituba, foi a instituição mais próxima encontrada e que poderia receber os filhotes. O centro possui um recinto de 70 metros quadrados onde os filhotes de onça-parda serão tratados até terem condições de serem reintroduzidos na natureza. O ICMBio buscou o apoio da Embratur para realizar a operação de resgate. A Agência fez intermediação com a única companhia aérea que atua em Itaituba, a Azul Linhas Aéreas. "Ao saber da situação, a empresa prontamente se ofereceu para realizar o transporte dos animais. A equipe do Instituto então providenciou todas as informações e documentação para que a missão pudesse ser realizada", informou a agência, em nota. Meio ambiente entra em alerta máximo em 2024

23% dos brasileiros mudaram a forma de consumo devido ao meio ambiente O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a importância do apoio aéreo.“Agradeço imensamente à Azul por ter atendido, de pronto, ao nosso pedido de ajuda, para que o ICMBio pudesse dar seguimento à operação de resgate. Essa sinergia é uma demonstração de como estamos todos envolvidos no mesmo projeto de país. As onças agora terão todo o cuidado necessário para sobreviverem com saúde”, destacou. As veterinárias Leana e Leandra, da Clínica Toca DiPets, de Itaituba, que são gêmeas, assim como os filhotes de onça, cuidaram dos felinos enquanto aguardavam o transporte. A Embratur explicou que "a onça-parda (puma concolor) quando filhote apresenta pelagem dourada com pintas pretas, muito semelhante às onças pintadas. A espécie ocorre desde o Canadá até a Patagônia e, no Brasil, há registros em todos os biomas. A onça-parda também é conhecida como Suçuarana, onça-vermelha, bodeira e leão-baio". Saiba Mais Brasil Cachorro Joca morreu em voo por choque cardiogênico, diz laudo

Brasil Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quinta

Brasil Mega-Sena: prêmio de R$ 162 milhões sai para três apostas do RJ e RS