Dois dos cinco galões radioativos furtados em SP são encontrados

Dois dos cinco galões de material radioativo que estavam dentro de uma picape furtada no domingo (30/6) na zona leste de São Paulo foram encontrados nesta sexta-feira (5/7) na região de Cidade Tiradentes, também na zona leste.

"Equipes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) e do Corpo de Bombeiros atuam no local para a apreensão dos objetos", informou a Secretaria de Segurança Pública do estado ao Correio. O 49º Distrito Policial, responsável pelas investigações, busca identificar a autoria do furto.

Um dos galões estaria aberto quando foi encontrado, segundo informações do portal G1. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, a manipulação inadequada do material dentro dos galões "pode vir a causar danos à saúde do manipulante".

A empresa responsável pelo transporte do produto, a Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda, comunicou o furto ao CNEN no domingo. O material saiu do Rio de Janeiro e seguiria para Curitiba e Blumenau (SC).

Ao Correio, a Medical informou que o assunto está em investigação. "A Medical é uma empresa regulamentada pela CNEN e ANVISA e o material que nós transportamos é um material de cunho oncológico, para diagnóstico e tratamento do câncer. Ao ano transportamos mais de 5.000 radiofármacos para todo o país, com segurança e rastreabilidade", disse o diretor da empresa, Josino Garcia.

O CNEN, por sua vez, publicou uma nota à sociedade a fim de descrever o caso. "Consta que, por imprudência do motorista, que decidiu levar o automóvel para local diverso do pátio seguro onde o veículo deveria ficar abrigado durante à noite, o veículo foi furtado. Desde então, o corpo técnico da CNEN está agindo no sentido de levantar informações sobre a fonte roubada e já apurou que o cadastro da empresa transportadora está regular junto ao órgão regulador, estando autorizada a realizar operações de transporte de materiais radioativos", descreve o conselho.

"Solicitou-se que caso a fonte seja encontrada/localizada, imediatamente seja informada a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763, e também, a Polícia", conclui a nota.