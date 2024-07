G20 recebe delegações estrangeiras em evento de tecnologia e sustentabilidade

Recife — O Startup20, fórum do G20 que discute sobre tecnologia, inovação e sustentabilidade, recebeu nesta sexta-feira (5/7), no segundo dia de evento, delegações estrangeiras para discursarem sobre os trabalhos desenvolvidos em seus países.

Estiveram presentes Gabriela Figueiredo, representando o governo do Reino Unido; Ísmail Erkam, da Turquia; Chris Rachal, Karla Karolina Pereira e Keith Taylor, dos Estados Unidos; e Francisco Costa, de Portugal.

A delegação dos Estados Unidos debateu sobre a limitação na construção de contatos para fazer networking. “Construir um networking normalmente é visto pela quantidade e qualidade de contatos que você faz ao longo do tempo. Esses contatos, embora valiosos, nem sempre são necessários e eficientes”, ressaltou Karla.

Keith Taylor destacou a importância do fortalecimento das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. “É muito importante para nós. Gostaria de agradecer ao Brasil e ao Recife por nos receber. É importante que nossos países fortaleçam as relações e também ajudem as startups, trazendo informações que aprendemos nos Estados Unidos. Nós também achamos que pode ser muito valioso para as startups brasileiras. Estamos muito contentes que o Brasil nos permitiu vir e falar sobre isso”, disse.

Francisco Costa falou sobre a importância de Portugal estar presente no evento, mesmo não sendo um dos países participantes do G20. “Portugal não é membro do G20, mas foi um dos países convidados para assistir os trabalhos do G20 durante esse ano. Nós estamos em vários grupos, como o B20, mas tem outros de engajamento, relacionados, por exemplo, com a igualdade de gênero, turismo e área social. Para nós é muito relevante conseguir acompanhar e é também um grande Prestígio que o Brasil nos tenha convidado.”

O Startup20 ocorreu na quinta (4/7) e sexta-feira (5) em Recife. Durante os dois dias de evento, representantes de diversos setores da economia, empreendedorismo, tecnologia e inovação debateram pontos importantes sobre o setor.

Além das delegações, os painéis desta sexta destacaram sobre soluções ambientais, uso da Inteligência Artificial para combater mudanças climáticas e como aliar as estruturas sociais com as naturais.

*A repórter viajou a convite da organização do evento Startup20