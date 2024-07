Startup20: fórum do G20 discute inovação, tecnologia e sustentabilidade

Recife (PE) — Assuntos como inovação, tecnologia e sustentabilidade foram temas do Startup20, um fórum do G20 que estabelece diálogos e reflexões sobre as diversas partes interessadas no ecossistema de startups e tecnologia. O evento ocorreu na quinta (4/7) e sexta-feira (5), em Recife.

No primeiro dia, o palco do evento recebeu o prefeito do Recife, João Campos; o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França; a chefe do Startup20, Ingrid Barth; e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli.

O grande destaque do fórum pela manhã foi a assinatura de um contrato celebrado entre a ABDI e a Prefeitura do Recife, que prevê a criação da plataforma C.O.R.E.T.O (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online), com o objetivo de promover a transformação econômica regional e nacional.

A plataforma proporcionará um ambiente onde o setor produtivo, governo, academia e sociedade possam colaborar de maneira eficaz para identificar, fomentar e implementar soluções inovadoras. Ou seja, será uma maneira de unir diferentes setores da sociedade para identificar e resolver problemas de forma regionalizada, inovadora e colaborativa.

“Vamos gerar novos negócios, novos empreendimentos, que dialoguem com as necessidades do século XXI. Estamos muito confiantes, achamos que vai dar muito certo, e a partir disso vamos reproduzir essa experiência para outras cidades do Brasil”, disse Cappelli.

Em discurso, o prefeito João Campos destacou o programa Embarque Digital, um projeto voltado aos estudantes, que promove a formação técnica em nível superior para tecnólogo, com duração de dois- anos e seis meses, na área de tecnologia da informação nas instituições de Ensino Superior da cidade.

O programa oferta vagas de graduação com currículo voltado ao mercado de trabalho e permite que os estudantes trabalhem em empresas do Recife durante os estudos, aumentando as chances de empregabilidade. É realizado pela Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação e o Porto Digital.





“Tenho certeza que vamos levar o Embarque Digital Brasil para fora, para que o Brasil se consolide como o grande polo formador de mão de obra em ciência e tecnologia e possa trabalhar para o mundo inteiro”, disse o prefeito.

O segundo dia de evento começou com um debate sobre empreendimentos, automação, tecnologia integração de sistemas e inteligência artificial. O líder da Task Force de Investimento do Startup20, Arthur Garutti, liderou o painel abordando sobre os trabalhos da task force e sobre as teses de investimento.

“Nós (Brasil) temos características e demandas diferentes de países já desenvolvidos. Então as teses de investimento também tem que levar em conta essas particularidades, para que possa coexistir teses que vão ao encontro de um mundo justo no desenvolvimento sustentável. Não é só fazer mecanismos e o capital fluir mais rápido, mas fluir para dentro dessa lógica de desenvolvimento sustentável e social” explicou.

O segundo painel do dia foi voltado a soluções para combater as mudanças climáticas. A lista de participantes contava com nomes como Alessandra França, presidente do Banco Pérola; Lennon Medeiros, coordenador do eixo Environmental da Task Force de ESG; e Maurício Rodrigues, participante do eixo Social da Task Force da ESG.

“No Brasil, um projeto previu com quase 15 anos de antecedência o que iria acontecer no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma diversidade de problemas que fazem com que, o que aconteça no Rio Grande do Sul, seja uma catástrofe anunciada. A gente precisa que os cientistas sejam empoderados de ferramentas, mas que sobretudo o poder público escute esses cientistas e criem estruturas para que possam conter o avanço das mudanças climáticas”, ressaltou Lennon Medeiros.

Ele também alertou para a necessidade de ações para evitar o desmatamento na Amazônia. “A gente precisa interromper imediatamente o ciclo de desmatamento na Amazônia. Ela (Amazônia) chegou num ponto que, no ano passado, emitiu mais carbono do que de fato capturou. Isso influencia no aumento do calor”.

O encerramento do fórum ocorreu com a presença de delegações estrangeiras do Startup20. Estiveram presentes Gabriela Figueiredo, representando o governo do Reino Unido; Ísmail Erkam, da Turquia; Chris Rachal, Karla Karolina Pereira e Keith Taylor, dos Estados Unidos; e Francisco Costa, de Portugal.

CredPop

No Startup20, a Prefeitura do Recife anunciou uma nova linha de crédito, destinada a motoristas de aplicativo e taxistas da capital pernambucana, para equipar os carros com sistema de gás natural veicular. O valor máximo do empréstimo é de até R$ 4,5 mil, com opções de pagamento dividido em 60 vezes e com parcelas de até R$ 100.

Outra linha de crédito do CredPop é o Kit Entregador por Aplicativo. Por ele, ficarão disponíveis 30 bicicletas elétricas da Shineray, parceira da ação, para tomada do crédito no valor de R$ 6 mil.

Os recifenses poderão ter acesso ao crédito pode meio do portal Conecta Recife. Basta preencher o formulário de cadastro e submeter os dados para análise no sistema. O retorno da Prefeitura sobre a aprovação deve ser feita em dois dias úteis através de e-mail com os detalhes sobre os caminhos para a retirada do empréstimo.

Espaço Conecta Móvel

A Prefeitura do Recife também lançou o Espaço Conecta Móvel, onde um micro-ônibus circulará pelos bairros da cidade pernambucana facilitando o acesso online dos serviços públicos e programas, tanto municipal quanto do governo federal. São mais de cinco mil serviços, dentre os que estão disponibilizados dentro do Conecta Recife e no Gov.br, que poderão ser acessados de maneira gratuita dentro do micro-ônibus.

O formato também disponibilizará serviços de solicitação de documentos, como certidões e identidade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas. O Espaço Conecta Móvel circulará de segunda a sexta, sempre das 8h às 15h.

*A repórter viajou a convite da organização do evento Startup20