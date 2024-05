Vítima de feminicídio no DF havia denunciado o autor por ameaça

Daniella Di Lorena Pelaes de Almeida, 47 anos, identificada como a vítima do feminicídio que ocorreu na madrugada deste sábado (25/5), no condomínio Amobb, no Jardim Botânico, havia denunciado o autor por ameaça em 27 de março. Durante o depoimento ela contou à polícia que, apesar de nunca ter sido agredida fisicamente, era comumente ameaçada pelo homem que, de acordo com ela, tinha temperamento instável.

Na ocasião, foi instaurada medida protetiva, que proibia o autor, Janilson Quadros de Almeida, 37, de se aproximar da vítima, manter contato por meio de qualquer rede social e frequentar determinados lugares, onde pudesse oferecer risco a Daniela.

Em 10 de maio deste ano, porém, Daniella entrou com pedido de revogação da medida protetiva. O Correio apurou que a solicitação foi feita porque o homem alegou à mulher que estava fazendo tratamento psicológico e que gostaria de compartilhar a guarda do filho. O casal vivia junto há, aproximadamente, quatro anos. Daniella deixa três filhos, de 17, 10, e um menino de 3 anos, fruto do relacionamento com o autor.

Ela foi morta a facadas pelo ex-companheiro (foto: Reprodução/ Redes sociais)

Irmã deixa homenagem



Natural de Amapá (AP), Daniella Pelaes tinha 46 e anos atuava como servidora pública, na Telebras. Ela deixa três filhos, todos menores de idade. Na manhã deste sábado, Beth Pelaes, irmã da vítima e prefeita do município de Pedra Branca do Amapari, no AP, publicou um texto lamentando a morte e enaltecendo a mulher que Daniella era. Confira a publicação na íntegra:

"Na madrugada de hoje, perdemos a nossa Dani, minha irmã Daniella Di Lorena Pelaes dos Santos, vítima de feminicídio. Nossa família se despede de forma precoce diante de uma dor imensurável, ela que desempenhava efetivo exercício em Brasília a pouco menos de um ano. Em nome da nossa mãe, Socorro Pelaes e do meu irmão Michel Pelaes, nossa família comunica a notícia da morte da Dani à população de Pedra Branca do Amapari e a todos os amigos e amapaenses que conviveram com ela e que se juntam ao nosso luto nesta despedida. Dani, minha irmã amada, descanse em paz, como a mulher, irmã, filha e mãe zelosa de personalidade forte e sorriso largo que sempre The acompanharam. Daqui nós emanamos toda a nossa gratidão pela sua presença no meio de nós. Sempre te amarei, mana!"

A irmã lamentou a morte de Daniela em comunicado na internet (foto: Reprodução/ Redes sociais)