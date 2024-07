Guardas municipais agridem homem em situação de rua; vídeo

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) agrediram um homem em situação de rua com chutes e socos no sábado (6/7), no centro de São Paulo. O homem de 42 anos reagiu à abordagem, mas continuou sendo agredido mesmo depois de algemado.

Leia também: Homem leva chute no rosto durante abordagem policial no Guará

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que os guardas civis municipais estavam prestando apoio a funcionários da prefeitura na limpeza da cidade, momento em que o homem começou a filmar a equipe e ofender os agentes.

Veja o vídeo:

"Em dado momento ele avançou contra uma das guardas, a equipe interveio e o conteve com o uso de algemas", disse a pasta. O homem foi detido por desacato. O caso foi registrado como resistência e desacato e encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

Um homem, de 42 anos, foi detido por desacato na manhã deste sábado (06), na Avenida Prefeito Passos, região central da capital. Guardas civis municipais estavam prestando apoio a funcionários da prefeitura na limpeza da cidade, momento em que o começou a filmar a equipe e ofender os agentes. Em dado momento ele avançou contra uma das guardas, a equipe interveio e o conteve com o uso de algemas. Ele foi detido e conduzido ao 8° DP (Brás), onde foram requisitados exames de corpo de delito para o homem e os agentes. O caso foi registrado como resistência e desacato e encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

O Correio também tenta contato com a Prefeitura de São Paulo para questionar sobre a conduta dos guardas municipais, mas ainda não houve retorno.