Número de mortos no Rio Grande do Sul sobe para 182

O número de mortes no Rio Grande do Sul subiu para 182. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira (8/7), 806 pessoas ficaram feridas por causa das enchentes que atingiram 478 municípios do estado. No total, 2.398.255 de gaúchos foram afetados e 31 estão desaparecidos.

De acordo com o boletim do governo do estado, as últimas mortes registradas foram na cidade de Cruzeiro do Sul, que com 13 mortes no total é terceira cidade com ais vítimas fatais. As duas primeiras cidades são Roca Sales com 14 e Canoas com 31.

O nível do Lago Guaíba completa hoje 7 dias abaixo da cota de alerta em Porto Alegre, a medição mais recente é de 2,88 metros, na medida feita pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema-RS), às 15h desta segunda-feira(8/7). A cota de inundação é de 3,60 m e a de alerta é 3,15m.



De acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ao longo desta semana a tendência é de diminuição dos níveis, se mantendo abaixo da cota de alerta, apesar de estar previsto a ocorrência de episódios de oscilação em função dos ventos e entradas de volumes afluentes pelas chuvas.



Os afluentes do Guaíba estão todos abaixo da cota de inundação e com exceção do Jacuí e do Gravataí, que estão no nível de atenção, os Rios dos Sinos, Caí e Taquari estão abaixo de qualquer nível preocupante. O Jacuí representa mais de 80% das águas que chegam no lago Guaíba em Porto Alegre, a medição mais recente é de 4,89m e sua cota de inundação é acima dos 6m.



