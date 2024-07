Marina Mamede: corpo da influencer é enterrado em Minas

O corpo da influencer, ativista e streamer Marina Mamede, de 34 anos, foi sepultado neste domingo (7/7) no Cemitério Municipal Parque da Esperança, em Bom Despacho, na Região Central de Minas Gerais, onde passou grande parte da infância.

Marina Mamede faleceu na sexta-feira (5), no Bairro Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto. As circunstâncias da morte não foram divulgadas.

Moradora da cidade histórica, ela ganhou notoriedade nas redes sociais durante a campanha presidencial de 2022 por sua atuação favorável à campanha do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A assessora de comunicação deixa três filhos.



Mamede era presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Conseas) de Ouro Preto, onde também trabalhou como assessora de comunicação. O falecimento da influenciadora está entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) neste sábado (6/7) com comentários divididos entre manifestações de pesar e ataques de adversários políticos.

A influenciadora se tornou nacionalmente conhecida em 2022 ao publicar conteúdos de endosso à candidatura de Lula e críticas ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). Um de seus conteúdos de maior repercussão na época foi um depoimento em que ela dizia ser uma bolsonarista arrependida após a repercussão negativa de registros do candidato à reeleição frequentando eventos da maçonaria.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

"A PCMG esclarece que a perícia oficial esteve no local realizando os levantamentos necessários à investigação. Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas", completou a corporação em comunicado.