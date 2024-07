Mulher é estuprada pelo ex-namorado na frente das filhas deles

Uma mulher denunciou ter sido estuprada pelo ex-namorado na frente das filhas deles, de três meses e dois anos, na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A jovem, de 20 anos, que não terá o nome divulgado, estava separada há três meses de Gustavo da Costa Pereira. As agressões ocorreram no dia 26 de junho.

De acordo com a vítima, o homem invadiu a casa dela em uma crise de ciúmes por ela ter saído com amigas. Assim que entrou na casa, ele começou a agredi-la. A jovem conta ter sido enforcada e, em seguida, teve a calcinha rasgada pelo homem, que cometeu os abusos. A vítima contou aos policiais que as duas filhas do casal estavam no quarto no momento e presenciaram o estupro.

Além da agressão corporal e sexual, a jovem denuncia que ele furtou o celular dela e R$ 160.

Ameaças

Ainda conforme informações do g1, Gustavo enviou mensagens nas redes sociais para a ex. Nos recados, ele dizia ter se arrependido de cometer o crime na frente das filhas. Esse relato, no entanto, foi sucedido com novas ameaças à mulher.

“Tô arrependido por ela, ter feito na frente dela. Você vai aprender a respeitar um homem. Eu falei que você ia me pagar bem caro, isso ainda não foi nada. Vai morar com sua mãe ou seu pai, porque ontem você viu do que eu sou capaz, eu vou atrás de você de novo. Eu te acho, meu amor. Eu vou pegar você, como fiz ontem”, escreveu o homem.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o inquérito sobre o caso foi concluído e relatado ao Ministério Público, com o indiciamento do autor pela prática dos crimes de lesão corporal, furto e estupro, na forma da Lei Maria da Penha. O autor segue livre.