DF tem mais de 46 mil casos de violência contra mulher nos últimos 10 anos

Entre 2014 e 2023, o Distrito Federal (DF) registrou mais de 46,5 mil notificações de violência contra a mulher, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Dessas notificações, 9,3 mil ocorreram apenas no ano anterior. A média é de 4,6 mil notificações ao ano e 387 ao mês, isto é, 12,9 ocorrências diárias. Desse total, mais de 60% são oriundas da Atenção Secundária à Saúde.



De acordo com Sinan, o aumento do número de notificações traz mais visibilidade para a quantidade de ocorrências nas unidades de saúde, possibilitando análise e planejamento de ações de intervenção sobre os casos. No DF, os espaços de acolhimento estão espalhados pelas Regiões Administrativas e representados pelos 17 Centros de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepavs).



Outros pontos, como hospitais e emergências, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e conselhos tutelares estão abertos para acolhimento a vítima.



Delegacia Especial de Atendimento à Mulher

As Delegacias de Atendimento Especial à Mulher (Deam) operam 24 horas por dia e oferecem atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. Onde encontrar: Deam I: EQS 204/205, Asa Sul; e Deam II: QNM 2, em Ceilândia.