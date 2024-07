Incêndio destrói exposição da Warner Bros em shopping no RJ; veja vídeo

Um incêndio destruiu a exposição da Warner Bros no estacionamento do shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (9/7). Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h40.

A causa do fogo ainda é desconhecida. Na instalação artística consumida pelas chamas havia figurinos e personagens de vários filmes do universo Warner Bros.

Veja o vídeo:

Casa Warner pegando fogo nesse momento, no shopping nova América . pic.twitter.com/Bgtex30tAe — Juninho ?????????? (@juninnhobe) July 9, 2024

Em nota, o shopping informou que o fogo não atingiu nenhuma outra parte do estabelecimento e que o local seguirá com o horário normal de funcionamento. "A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", disse.

Veja a nota do shopping Nova América na íntegra:

O Shopping Nova América informa que o incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira, (09/07), no evento Casa Warner, não deixou vítimas ou feridos. O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação.