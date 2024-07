Incêndio em quiosque no Recanto das Emas interdita via principal da cidade

Quiosque pega fogo e interdita via principal do Recanto das Emas - (crédito: CBMDF)

Na noite desse sábado (6/7) um quiosque em frente ao mercado Tatico, na via principal do Recanto das Emas, pegou fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local por volta das 23h50.

Foi preciso abrir o lugar, que já estava fechado, e conter rapidamente o fogo que se alastrava no estabelecimento. Não foram encontradas vítimas no quiosque e ainda não se sabe o que causou o incêndio no estabelecimento. O CBMDF deixou o quiosque aos cuidados do proprietário após conter as chamas.