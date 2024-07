Secretário de Educação de Belford Roxo é preso por desvio de verba da merenda

O secretário municipal de Educação de Belford Roxo (RJ), Denis Macedo, foi preso nesta terça-feira (9/7), em operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Cerca de 100 policiais federais também cumprem 21 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, em Belford Roxo e em municípios da Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Federal, ao longo da investigação foi possível verificar que agentes públicos da Secretaria de Educação desviaram recursos públicos originalmente destinados à aquisição de merendas escolares para as unidades de ensino do município. O valor desviado apurado pela PF foi de, ao menos, R$ 6.140.602,60.

"As fraudes eram realizadas mediante sucessivos pagamentos superfaturados, baseados em documentação falsa e destinados a empresas que foram contratadas para fornecer merenda escolar. A investigação também revelou que o desvio de recursos públicos foi acompanhado do pagamento de vantagens indevidas, por parte das empresas fornecedoras de merenda, a agentes públicos do município de Belford Roxo, os quais se valeram de mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos", explica a PF.

Os investigados na operação poderão responder pelos crimes de documento falso, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.



O Correio tenta contato com a Prefeitura de Belford Roxo para pedir um posicionamento e aguarda retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.