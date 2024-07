Homem é preso por estupro após mulher pedir socorro por delivery

Um homem foi preso por estupro após a mulher denunciá-lo por meio de um pedido de delivery, em Curitiba. O caso ocorreu na segunda-feira (8/7). De acordo com informações da TV Record, a vítima fez a solicitação de entrega a distância em uma lanchonete e deixou uma mensagem de denúncia na descrição do pedido: "Me ajuda, manda a polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada".

Leia também: Homem aproveitava saída da esposa para estuprar enteada no DF

O recado foi lido pela atendente do restaurante que acionou a Polícia Militar. Ela trocou mensagens com a vítima até a chegada da polícia. Ainda conforme informações da TV Record, a atendente também ficou na linha com os policiais.

Ao chegar ao local onde estava a mulher, a polícia prendeu em flagrante o rapaz acusado de estupro. A vítima foi hospitalizada, passou por exames e recebeu alta em seguida. Segundo a Polícia Civil, conforme informações da Record, a vítima já foi ouvida.

Ela está em um abrigo com a filha, que passa bem. "O policial avisou que era para a gente tentar avisar a ela para ela sair. Mandei mensagem falando: seu pedido já está aí na frente. Consegue atender?", disse Ariane da Paz, atendente da loja. O Correio contatou a Polícia Militar do Paraná para coletar mais informações sobre o caso e aguarda respostas.