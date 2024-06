Homem aproveitava saída da esposa para estuprar enteada no DF

O crime só foi descoberto depois que a adolescente contou sobre os abusos à mãe, no fim de abril - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 40 anos foi preso pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) acusado de estuprar a enteada, de 13 anos, desde 2017. Na época, a vítima tinha 6 anos. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (17/6).

O crime só foi descoberto depois que a adolescente contou sobre os abusos à mãe, no fim de abril. Era no período em que a mãe da criança saía para trabalhar, à noite, que o agressor se aproveitava para cometer os estupros, segundo as investigações.

A Justiça do DF expediu mandado de prisão preventiva contra o autor, que foi cumprido nesta segunda. Se condenado, ele poderá pegar pena de 12 a 25 anos de prisão pelo estupro de vulnerável, com aumento de pena pelo crime ser cometido contra a própria enteada.