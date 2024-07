Vídeo: PF explode embarcações que faziam extração ilegal de ouro em Rondônia

Operação Febre do Fogo, no Rio Madeira, região de Humaitá, no sul do estado do Amazonas, destruiu 32 embarcações nesta terça-feira (9/7) - (crédito: Divulgação Polícia Federal)

Quatro pessoas foram presas em flagrante e 32 embarcações, conhecidas como dragas, foram inutilziadas durante operação da Polícia Federal em parceria com o Ibama e a Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia, na cidade de Porto Velho, capital do estado.



A operação Febre do Fogo no Rio Madeira fez uma fiscalização entre os distritos de São Carlos e Calama e detectou diversas irregularidades ambientais, inclusive extração ilegal de ouro do leito do rio.

Participaram da operação embarcações táticas, 22 agentes federais, funcionários do IBAMA, policiais militares e o GPI (Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal).

Essa não é a primeira vez que a Polícia Federal e os órgãos ambientais realizaram a operação Febre do Fogo na região.

Operação Febre do Fogo, no Rio Madeira, região de Humaitá, no sul do estado do Amazonas, destruiu 86 embarcações em maio de 2024 (foto: Divulgação Polícia Federal)

Em fevereiro deste ano, 52 dragas que operavam no Rio Madeira e na Lagoa Paraíso, foram inutilizadas. E em maio mais 86 embarcações utilizadas para extração ilegal de minérios foram destruídas em operação realizada em Humaitá, no sul do estado do Amazonas.

Com essa nova operação, pelo menos 170 embarcações foram destruídas pela Polícia Federal e pelos órgãos ambientais ao longo de 2024.

Segundo a PF, a atividade ilegal, realizada por indivíduos que atuam de maneira irresponsável e desenfreada com o uso de mercúrio, agride a fauna, a flora e a saúde humana, conforme já comprovado cientificamente.