Três marcas de pão de forma têm álcool suficiente para reprovar no bafômetro

Um estudo da Associação Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como Proteste, revelou que marcas populares de pão de forma possuem alto teor alcoólico. De dez marcas analisadas, em três a quantidade de álcool poderia levar motoristas a flagrante por embriaguez em testes do bafômetro.

Foram analisadas as marcas Pulmann, Visconti, Bauducco, Wickbold 5 zeros, Wickbold sem glúten, Wickbold leve, Panco, Seven Boys, Wickbold e Plusvita. Entre os produtos estudados, o pão da marca Visconti apresentou uma concentração de álcool de 3,37%, enquanto o da Bauducco registrou 1,17%.



Já o pão da Wickbold Sem Glúten registrou 0,89%, o Wickbold Leve, 0,52%; e o Panco 0,51%.

Segundo a legislação brasileira, bebidas com teor de etanol acima de 0,5% são classificadas como alcoólicas. Isso significa que a quantidade de álcool encontrada nos pães é significativamente maior do que o limite estabelecido para bebidas alcoólicas.



O álcool é um subproduto natural do processo de fermentação, que faz o pão crescer. No entanto, a maior parte desse álcool geralmente evapora durante o processo de assar os pães. A associação de consumidores Proteste aponta que os níveis de álcool encontrados nas análises estão relacionados aos esforços das empresas em conservar seus produtos.

Aproximadamente 10% de toda a produção de pães no Brasil é perdida devido ao mofo, levando as empresas a utilizarem um antimofo diluído em álcool para aumentar a durabilidade do produto.

A Proteste alerta que a quantidade de álcool deveria se dissipar antes de o pão chegar ao consumidor. No entanto, isso não está acontecendo devido à quantidade excessiva de antimofo utilizada. Como resultado, os pães estão sendo comercializados com teores alcoólicos significativos, sem que isso seja informado aos consumidores. O instituto de pesquisa pede cuidado no consumo do produto por crianças e gestantes.

O que dizem as marcas

Bauducco e Visconti

A Pandurata Alimentos, responsável pela fabricação dos produtos Bauducco e Visconti, esclarece que adota rigorosos padrões de segurança alimentar em todo seu processo produtivo e na cadeia de fornecimento. A empresa possui a certificação BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), reconhecida como referência global em boas práticas na indústria alimentícia, e segue toda a legislação e regulamentações vigentes.

Panco

A Panco é uma empresa com mais de 70 anos de presença no mercado brasileiro e que sempre teve sua atuação pautada pela conduta ética e compromisso com a qualidade de seus produtos, bem como com a saúde e segurança de todos os seus públicos.

A companhia atesta a adoção de práticas totalmente alinhadas aos mais rigorosos padrões de mercado e o cumprimento de todas as normas e legislações específicas vigentes para a produção de alimentos. Para assegurar esses padrões, a companhia possui rígidos controles de qualidade (internos e envolvendo fornecedores externos), além de estabelecer mecanismos criteriosos de homologação de seus fornecedores de matérias-primas.

A respeito do estudo da Proteste, a Panco informa que não foi notificada em nenhum momento pela responsável pelo levantamento, desconhecendo, portanto, sua metodologia. Além disso, esclarece que não utiliza etanol na fabricação do pão, mas que ele pode resultar do processo de fermentação, sendo que os resíduos não intencionais são aceitos pelas normas e legislações vigentes.

A empresa reitera o seu compromisso com a qualidade de seus produtos e está empenhada em realizar análises complementares para entender os pontos levantados e avaliar a necessidade de eventuais adaptações em seus processos.

A Panco também esclarece que seus produtos chegam, nas grandes lojas, até no máximo 48 horas depois de produzidos, garantindo a maciez, frescor e sabor que os consumidores merecem.

Wickbold

O Grupo Wickbold, que detém a marca de mesmo nome e a Seven Boys, reforça que todas as receitas de produtos, assim como todas as áreas da empresa, seguem protocolos de segurança e qualidade, com o mais alto teor de controle, bem como cumpre toda a legislação vigente, dentro dos parâmetros impostos pelas normas estabelecidas. Como a fabricante não foi notificada sobre o referido estudo e a metodologia utilizada, não é possível qualquer manifestação sobre ele. Contudo, após ter acesso ao mesmo e a metodologia empregada, poderá prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, confirmando o legado de ética, transparência e respeito às pessoas que mantém há 86 anos.

