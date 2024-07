Busto de ex-prefeito é furtado de praça no Triângulo Mineiro

A Polícia Civil investiga o furto do busto de metal com a figura do ex-prefeito de Uberlândia Tubal Vilela, que ficava na praça batizada com o nome do político. O local fica no Centro da cidade do Triângulo Mineiro e é um dos pontos mais movimentados da região. A prefeitura repudiou o crime em comunicado.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o que a investigação conseguiu levantar, mas imagens do sistema de câmeras de segurança na região central poderão ajudar a descobrir quem praticou o furto.