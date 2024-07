Pai é preso após menina de 9 anos morrer com tiro acidental

Uma menina de 9 anos morreu após ser atingida por um tiro acidental da arma do pai no domingo (14/7), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Publica, o homem de 53 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo e posse irregular de arma de fogo.

Os pais levaram a menina à Santa Casa de Itatiba, mas ela não resistiu ao disparo que atingiu a região do abdômen e morreu. No local foram apreendidas munições de calibre 38 e 12, junto com a arma de fogo. A perícia foi acionada.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

"Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, após sua filha, de 9 anos, morrer devido a um tiro acidental, na madrugada deste domingo (14), em Barreiro, Bragança Paulista. Os pais socorreram a menina à Santa Casa de Itatiba, onde ela veio a óbito. A perícia foi acionada. No local foram apreendidas munições de calibre 38 e 12, juntamente com a arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio culposo contra menor de 14 anos e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.