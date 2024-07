Acidente entre carreta e ônibus mata duas pessoas e deixa 21 feridos

Uma batida frontal entre carreta e ônibus matou ao menos duas pessoas, feriu 21 e fechou a BR-116, em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (15/7).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Segundo informações iniciais, o motorista de uma dos veículos morreu no local e há ao menos uma pessoa presa às ferragens.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu sete vítimas com grau de lesão leve para o Hospital de Frei Inocêncio. Outra Unidade de Resgate encaminhou três vítimas com trauma cranioencefálico leve e duas vítimas com escoriações para o Hospital Municipal em Governador Valadares.

O Samu socorreu outras nove vítimas, que não tiveram o estado de saúde divulgado. Duas mortes foram confirmadas no local do acidente.

Duas pessoas morreram em batida de frente na BR-116 CBMMG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanha a ocorrência. A pista na altura do km 363 está fechada nos dois sentidos e não há previsão de liberação.