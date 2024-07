15 de julho: O que é comemorado no Dia do Homem?

Se você navegou pela internet no dia de hoje e se deparou com uma data comemorativa um tanto diferente, esse texto é para você. Nesta segunda-feira (15/7) é comemorado o Dia do Homem. Mas, afinal, para que serve essa data?

Primeiro, é importante ressaltar que essa data é nacional. Então, sim, existe um Dia Internacional do Homem, que é comemorado em 19 de novembro. A data foi criada em 1999 em Trinidad e Tobago pelo historiador Dr. Jerome Teelucksingh, professor da Universidade das Índias Ocidentais (UWI), com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o historiador, o objetivo da data é: “promoção de modelos positivos, melhoria das relações de gênero, celebração das contribuições positivas dos homens e criação de um mundo mais seguro e pacífico”.

Criador da data, o professor Teelucksingh afirmou que o dia foi escolhido em homenagem ao aniversário do pai dele. Outro motivo foi a derrota da seleção do país dele, Trinidad e Tobago, para os Estados Unidos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele explica que, embora o país tenha perdido, a emoção em torno do esporte gerou um sentimento de unidade que “transcendeu barreiras de classe, gênero, etnia, religião, sexualidade e localização geográfica”. “Eu queria preservar aquele momento em 1989, quando um país estava unido, e usá-lo como uma ilustração para que os homens em todo o mundo também vissem o potencial da união”, afirmou em entrevista.

No Brasil, a data foi criada pela Ordem Nacional dos Escritores. Não existe justificativa oficial do porquê a ação passou para 15 de julho. Mas ambas as comemorações, nacional e internacional, se concentram no mesmo objetivo: conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar da própria saúde.

O câncer de próstata é o segundo câncer mais recorrente entre brasileiros e o com mais incidência entre os homens, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A estimativa para o triênio de 2023 a 2025, é de que sejam registrados 71.730 novos casos, o que corresponde a um risco estimado de 67,86 casos novos a cada 100 mil homens. Parte das campanhas de prevenção passam pela conscientização do público masculino sobre a necessidade de fazer exames periódicos e ter atenção à saúde física e mental.