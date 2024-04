Rede pública de saúde do DF oferece tratamento para andropausa

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) conta com o Ambulatório de Andrologia dedicado ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção de doenças associadas às funções reprodutivas e sexuais dos homens, com o intuito de promover a melhoria das condições de saúde e de reduzir a mortalidade dessa população do Distrito Federal.

O quadro é denominado de Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (Daem) ou de hipogonadismo — popularmente conhecido como andropausa, a “menopausa masculina”. A falta de testosterona em homens mais velhos está ligada ao aumento do risco de morte. A diminuição é percebida, de um modo geral, a partir dos 40 anos.

O ambulatório conta com equipe multidisciplinar, composta por médicos andrologista e endocrinologista, nutricionista e profissionais de enfermagem. A escolha do tratamento adequado depende de exames laboratoriais e terapêuticos realizados na própria unidade. Quando há a necessidade clínica, a terapia de reposição de testosterona é administrada de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O homem normalmente não tem a cultura do autocuidado. Os sintomas vão se acumulando até não ser mais possível suportar, quando já se encontra em um estado grave. Contribuir para a mudança da percepção do homem em relação à sua saúde foi o que serviu de estímulo para a criação do serviço”, explica o urologista Wellington Epaminondas, coordenador do Ambulatório de Andrologia no Hran.



*Com informações da SES-DF