Brasil leva à ONU convite para Aliança Global Contra Fome

Os ministros Wellington Dias e Márcio Macêdo após reunião com a vice-secretária da ONU, Amina J. Mohammed, em que reafirmaram que o Brasil está 100% comprometido em acabar definitivamente com a fome no país - (crédito: Divulgação)

Os ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, estão em Nova York para apresentar ações do Brasil para a erradicação da fome e da pobreza. Os dois reuniram-se nesta segunda-feira (15/7) com a vice-secretária-Geral da ONU, Amina Mohammed, durante o Fórum Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Há um ano estive aqui dizendo à Amina que o Brasil tinha voltado com o presidente Lula e que nós iríamos, neste ano, apresentar o relatório e aqui estamos", afirmou Macedo. O documento mostra quão próximo o país está de atingir as metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstas pela ONU, para o avanço dos países em desenvolvimento até 2030.



A comitiva brasileira aproveitou a reunião com a vice-secretária para fazer um apelo à participação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, criada pelo governo brasileiro durante a presidência, neste ano, do G20.

"Agora, em 24 de julho, devemos abrir para que os países possam participar desta aliança e o passo seguinte, após a reunião de novembro, é ter integração e trabalhar para a retomada dos objetivos 1 e 2, e a ONU vai participar. Ela (a vice-secretária) afirmou total compromisso, tanto na busca de todos os países para participarem desse compromisso, quanto também sobre as condições da ONU com outros países para o funcionamento da Aliança", declarou Dias.

O ministro ainda antecipou que, na mesma data em que a Aliança será lançada, no Rio de Janeiro, ocorrerá a atualização dos dados nacionais do Mapa da Fome, realizado pela FAO (Food and Agriculture Organization).

"O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014 e, infelizmente, retornou em 2022, depois que os governos descomprometidos com o bem estar da população fragilizaram os programas sociais e não souberam lidar com os desafios da pandemia. Eleito novamente, em 2022, o presidente Lula fez com que o Brasil voltasse a estar 100% comprometido em acabar definitivamente com o flagelo da fome. (Essa) É a principal bandeira de nosso governo. Isso mostra a vocês a importância desse relatório (o Mapa da Fome) para nós", explicou Dias.

Nesta quarta-feira (17), Macedo deve apresentar os dados brasileiros em relação aos ODS, em especial o 1 e 2, que preveem a erradicação da fome e da pobreza. O país ficou seis anos sem apresentar essas informações à comunidade internacional.