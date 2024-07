Aeroporto de Porto Alegre retoma serviços parcialmente

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou nesta segunda-feira (15/7) os serviços de embarque e desembarque de passageiros. O check-in e o controle de segurança agora serão feitos nos pisos 2 e 3 do Terminal de Passageiros (TPS) do aeroporto. Já os pousos e decolagens continuam sendo realizados na Base Aérea de Canoas (RS), a cerca de dez quilômetros do aeroporto da capital.

A adaptação teve que ser feita por causa das enchentes que atingiram o estado em abril e maio, inundando partes do Aeroporto Salgado Filho. Deste modo, desde o dia 27 de maio, os voos foram transferidos para Canoas.

A operação do Terminal do Aeroporto Salgado Filho é das 6h às 21h. O passageiro deverá se apresentar no aeroporto três horas antes do voo. O embarque finaliza uma hora e meia antes do avião decolar, portanto, após este período, não será possível acessar a sala de embarque.

A empresa responsável pelas operações no Salgado Filho, a Frankfurt Airport Services Worldwide (Fraport), também reforça que os passageiros não podem ir até a Base Aérea de Canoas sem acompanhamento das empresas aéreas.

Situação do Salgado Filho

A retomada das operações de embarque e desembarque nas instalações do aeroporto ocorreu após dois meses do fechamento do Salgado Filho, em 3 de maio, devido ao alagamento causado pelos temporais de abril e maio.

Os pousos e decolagens no aeroporto seguem suspensos por tempo indeterminado, por decisão da Fraport. O ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, estima que a reabertura total do Aeroporto Salgado Filho ocorra na segunda quinzena de dezembro deste ano, mas a previsão dependerá da conclusão da análise sobre as condições da pista de pouso e decolagem.