Força Nacional é convocada para atuar em conflitos por terra no MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego de agentes da Força Nacional no Mato Grosso do Sul (MS) para "preservação da ordem pública" e a da "integridade" em aldeias indígenas, que estão sofrendo com conflitos de terra. A resolução foi publicada nesta quarta-feira (17/7) no Diário Oficial da União.

De acordo com o texto, os agentes federais atuarão nos próximos 90 dias oferecendo apoio às ações da Polícia Federal (PF) e em articulação com os órgãos de segurança pública do estado. A decisão ocorre após escalada de conflitos entre indígenas e fazendeiros desde o último fim de semana. De acordo com o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas, Norivaldo Mendes, ao menos um homem foi baleado na perna na terra indígena Panambi – Lagoa Rica, localizada em Douradina (MS).

Desde junho, os indígenas da localidade iniciaram um processo que chamam de "retomada" de terras, que são reconhecidas como originárias desde 2011. Com isso, os fazendeiros, que se consideram proprietários da área, começaram a usar da violência para expulsar a população de lá.



“Há anos, as retomadas do povo Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul estão sob ataques ininterruptos por parte de fazendeiros. Muitas lideranças já perderam suas vidas na luta para retomar suas terras tradicionais e de direito pleno”, diz nota da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Ainda não há informações de quantos agentes foram enviados para atuar na região, nem quando eles devem chegar ao estado.

