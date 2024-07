Advogado reclama do mau cheiro de beca e pede dispensa do uso em sessão

Ao fim do julgamento, a desembargadora solicitou que a equipe do órgão fizesse a devida higienização da roupa - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um advogado pediu dispensa do uso da beca durante uma sessão na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), relatando mau-cheiro na roupa.

O momento ocorreu na terça-feira (16/7), com o advogado Domingos Arjones. Além de relatar o odor desagradável na roupa, ele também se ofereceu para lavá-la e devolvê-la limpa ao tribunal.

"Eu peço dispensa aqui à tribuna do uso da beca porque ela está com um pouco de mau-cheiro e gostaria de colocar-me à disposição para lavar, e depois devolver aqui ao tribunal para que os colegas possam usar ela de forma melhor porque ela está com um odor característico bem desagradável", disse ele.

A desembargadora Ivone Bessa autorizou o pedido e o agradeceu. Ao fim do julgamento, ela também solicitou que a equipe do órgão fizesse a devida higienização da roupa. Confira o momento:

Ao Bahia Notícias, Arjones relatou que costuma levar a própria beca para as sessões de julgamento, e atribuiu a "responsabilidade de fiscalizar as boas condições para o exercício da advocacia" à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em resposta, a OAB informou que as becas são do TJBA e, por conta disso, é responsabilidade do órgão manter a higiene das roupas.