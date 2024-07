Suspensão de recursos de IA no WhatsApp afeta a criação de figurinhas

Com a suspensão de recursos de inteligência artificial generativa no Brasil anunciada pela empresa Meta, a criação de figurinhas no WhatsApp a partir da tecnologia será encerrada. A ferramenta funcionava por meio de comandos enviados para o aplicativo, que gerava automaticamente o “sticker” de acordo com o texto escrito.

A medida de suspender os recursos foi tomada após a determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que exigiu que a empresa cessasse o uso de dados pessoais de usuários para treinar os modelos de inteligência artificial. A ANPD é uma autarquia criada após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para fiscalizar o cumprimento da legislação no país.

As ferramentas afetadas também incluem técnicas para gerar conteúdo textual e imagens. A Meta, responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou que está em diálogo com a ANPD para esclarecer as questões relacionadas à IA generativa e garantir a conformidade com as normas de proteção de dados. A empresa também reforçou o compromisso em proteger a privacidade dos usuários e em adotar práticas transparentes.

A ANPD havia identificado irregularidades na nova política de privacidade da Meta, e considerava riscos graves e de difícil reparação aos usuários. A autoridade ressalta que a Big Tech não foi transparente sobre o tratamento dos dados e dificultou o processo para que os usuários proíbam a utilização de suas informações pessoais em modelos de linguagem.

Como criar figurinhas no WhatsApp?

Sem o recurso de inteligência artificial, a opção de criar figurinhas no WhatsApp por meio das fotos disponíveis na galeria do celular ainda está disponível. Veja o passo a passo:

Abra uma conversa no WhatsApp;

Toque no ícone de emoji;

Toque em “criar” para fazer uma figurinha;

Escolha a foto para fazer figurinha;

Edite a nova figurinha do WhatsApp;

Toque em “enviar” para concluir a criação da figurinha.