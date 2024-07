Corpo de idoso é encontrado amarrado e coberto por tapete em bairro nobre

O corpo de um idoso de 77 anos foi encontrado amarrado, com sinais de violência e coberto por um tapete na garagem da casa dele na terça-feira (16/7), no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que constatou tratar-se de um latrocínio (roubo seguido de morte).

Os policiais encontraram um pedaço de madeira com manchas de sangue ao lado do corpo do idoso, o que sugere que a vítima foi morta a pauladas.

O idoso, identificado como Carlos Alberto Felice, teria vendido uma propriedade e guardava cerca de R$ 3 milhões em casa. Os investigadores tratam o caso como latrocínio porque a quantia não foi encontrada no local. Segundo o g1, a polícia foi acionada por um sobrinho da vítima, que notou a ausência do tio, com quem falava todos os dias.



Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 77 anos, ocorrida na noite desta terça-feira (16), na rua Prudente Correia, em Pinheiros, zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados e encontraram o corpo da vítima na garagem da residência, amarrado e com sinais de violência. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que constatou tratar-se de um latrocínio. As investigações foram encaminhadas para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que prossegue com as diligências.