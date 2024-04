Filho de Lula fala e nega agressões contra médica com quem se relacionava

O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Luis Claudio Lula da Silva, 39 anos, disse que nunca agrediu a ex-namorada. A médica Natália Schincariol, ex de Luis Claudio, registrou um boletim de ocorrência alegando que sofreu violência doméstica enquanto viveu em um relacionamento de união estável com o filho do presidente.

Após o registro da ocorrência, a médica conseguiu medidas protetivas, com base na lei Maria da Penha, que proibiram Luis Claudio de se aproximar de Natália. O filho do presidente negou todas as agressões e disse que a relação com Natália era apenas um namoro, e negou que o casal tenha coabitado no apartamento comprado pelos dois.

Nas declarações, dadas na sexta-feira (5/4), ao portal Uol, o empresário apresentou a escritura do apartamento, em São Paulo, comprado pelos dois, onde consta expressamente que ele e Natália não viviam em um relacionamento de união estável, e o tempo todo ele faz questão de se referir a médica como ex-namorada.

"Ela não é minha ex-mulher, é minha ex-namorada. Ela quer vender essa narrativa, mas nunca foi minha mulher. Assinamos um termo que prova que não temos uma união estável quando compramos o imóvel. Ela mora em Araras, ela não mora nesse nosso apartamento em São Paulo. Vou brigar na justiça para ter o direito de morar lá, porque ela nem usa. Aos finais de semana ela está em família em Sorocaba”, disse.

No depoimento da médica, ela disse que sofreu violência física, verbal e emocional de Luis Cláudio, que a teria chamado de "doente mental, vagabunda e louca". Informação negada pelo empresário.

"Jamais agrediria ela. Desde o término do relacionamento, em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela. Nunca chamei ela destes nomes todos que ela diz. Vou provar minha inocência", disse o filho do presidente.

Sobre o silêncio do pai em relação ao caso, Luis Claudio afirma preferir assim, diz que não há razão para o pai se posicionar, já que é um homem adulto, que sabe se pronunciar e que prefere que o governo não se posicione sobre a sua vida pessoal.

"O meu relacionamento com o meu pai não vai mudar. Eu acho realmente que o governo não deve se pronunciar sobre a minha vida particular, não tem nada a ver. Meu pai também não precisa me defender, tenho 40 anos e sei me defender bem na justiça. Jamais ergueria a mão para uma mulher ou faria qualquer tipo de agressão", disse Luis Claudio.



Sobre a relação com o pai, Luis Claudio diz que a situação não irá alterar nada da relação dos dois e garante que Lula conhece a índole do seu filho e que isso não mudará.



"Meu pai conhece minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que eu jamais faria tal coisa. Ele conheceu o meu relacionamento com a Natália, ele sabe o quanto respeitoso e carinhoso eu era com ela. Infelizmente ela inventou essas coisas e ela terá que provar na justiça", disse Luiz Claudio, mas admite que o pai está chateado com a decisão da ex.