Thommy Schiavo: polícia divulga causa da morte de ator de 'Pantanal'

O ator Thommy Schiavo, 39 anos, que atuou na novela Pantanal, morreu após cair de um prédio de dois andares no sábado (20/7), em Cuiabá (MT). Segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa, foi realizada uma perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia", disse a delegacia em nota enviada ao jornal O Globo.

Segundo testemunhas, o ator estava bebendo com amigos em uma área de conveniência próxima à casa onde ele morava.

"Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda", emenda a polícia.

Além de interpretar Zoinho em Pantanal, Thommy atuou em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de 1 ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.

O Correio tentou contato com a Polícia Civil de Mato Grosso para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.