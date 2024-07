Ator Thommy Schiavo, o João Zoinho de "Pantanal", morre aos 39 anos

Ator conhecido por interpretar o personagem Zoinho, no remake recente da novela Pantanal, Thommy Schiavo morreu aos 39 anos de idade. A informação foi divulgada pelo também ator Leandro Lima e repercutida por outros artistas.

Além de interpretar Zoinho em Patanal, Thommy atuou em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.

"Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos, cuidar da pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo para assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar junto Peão lá no Pantanal", escreveu Lima sobre Schiavo.

Juliano Cazarré fez um vídeo ao vivo no Instagram rezando um terço "pela alma do meu amigo". "Que Deus possa enxergar a pureza e a doçura do coração do Thommy, levar em conta todas as suas boas ações, que Thommy possa alcançar o descanso eterno".

Alexandre Nero lamentou: "Em choque! Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. Caramba! Que tristeza". Dira Paes escreveu: "Coração partido demais!". Fernanda Paes Leme publicou: "Conheci ele na novela Paraíso... Que descanse em paz!"

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Brasil Adolescente é atropelado por ônibus e morre após furtar celular de idoso

Adolescente é atropelado por ônibus e morre após furtar celular de idoso Brasil Piloto salvou tripulação de helicóptero que fez pouso forçado no Araguaia

Piloto salvou tripulação de helicóptero que fez pouso forçado no Araguaia Brasil Presos fazem rebelião e causam incêndio em penitenciária de Franco da Rocha (SP)