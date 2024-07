Ministério da Agricultura descarta 3 novos casos da doença de Newcastle no RS

Após a detecção de casos suspeitos na última sexta-feira (19/7), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) descartou a presença da doença de Newcastle em três propriedades rurais no Rio Grande do Sul. A análise foi conduzida pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP) e a confirmação da pasta ocorreu na manhã deste domingo (21/6).

A doença que atinge aves silvestres e comerciais é causada pelo vírus pertencente ao grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1). Na última semana, foi detectada a presença do vírus em um aviário do município de Anta Gorda, no Vale do Taquari. Até este sábado, oito barreiras sanitárias foram instaladas na região, para conter o avanço da doença.

Em nota, o ministério concluiu que a confirmação de teste negativo para a doença de Newcastle é uma “sinalização extremamente positiva sobre a contenção desse evento sanitário, o que é importante para resolução rápida da situação, e reforça a robustez do sistema de defesa agropecuária do Brasil”.

Além disso, o Mapa informou que novas barreiras sanitárias estão sendo montadas na região do vale para evitar o avanço da doença para outros aviários, e reforçou que a população não deve se preocupar em consumir carnes de frango e ovos, inclusive da região afetada. A pasta acrescenta que o consumo dos produtos inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações.