PF deflagra operação contra fraudes em benefícios previdenciários

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23), a Operação TBM, que tem como objetivo apurar fraudes em benefícios previdenciários. As diligências apontam que os criminosos atuavam por meio de falsificação de documentos e abertura de contas irregulares na Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. De acordo com a PF, "as investigações indicam que, entre os anos de 2019 e 2022, um grupo criminoso, composto por 11 pessoas, se passava por beneficiários do INSS. Utilizando documentos falsos, os criminosos abriram contas na CEF e pediram a transferência de benefícios previdenciários (TBM) para essas contas".

Além disso, as investigações apontam que em algumas ocasiões os criminosos realizaram empréstimos consignados, usando a margem dos benefícios desviados.

"Os reais beneficiários, ao perceberem que seus benefícios não haviam sido recebidos, procuravam o INSS e descobriam que os valores tinham sido desviados para contas desconhecidas abertas pelos falsários", informou a PF.

A Força-Tarefa Previdenciária também participa da operação. O grupo está em atuação há 22 anos, e é composto pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

As investigações revelaram fraudes em pelo menos 49 contas da Caixa e benefícios previdenciários. As identidades utilizadas ostentavam fotos dos mesmos investigados.