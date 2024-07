Cantora gospel revela que câncer se espalhou na reta final da gravidez

Camila, em postagem no Instagram: "Orem por mim, minha bebê no meu ventre Sofia. Precisamos da intercessão de vocês!" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Diagnosticada com câncer de mama, a cantora Camila Campos revelou, nesta quarta-feira (24/7), que a doença se espalhou para os ossos. "Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Gravida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnostico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu sai de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", disse, em postagem nas redes sociais.

Camila Campos está no sétimo mês de gestação da segunda filha. A garotinha vai se chamar Sofia. A cantora gospel é casada com o ex-jogador Léo, que atuou no Cruzeiro. Ela é mãe de Bela, que nasceu em outubro de 2021. Com quase 270 mil seguidores no Instagram, Camila compartilha nas redes os detalhes da gestação de Sophia.

"Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!", comentou.