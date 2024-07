+ Milionária: aposta de Manaus leva prêmio de quase R$ 250 milhões

Uma aposta feita em Manaus, no Amazonas, acertou as seis dezenas e os dois trevos da + Milionária e levou o prêmio de R$249.094.227,14. O sorteio do concurso 166 foi realizado na quarta-feira (24/7), em São Paulo. As dezenas sortedas foram: 10 - 19 - 20 - 42 - 43 - 44. Os trevos sorteados foram: 3 - 4. É a primeira vez que o prêmio da loteria sai para um apostador.

Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio do próximo concurso é R$ 10 milhões, a ser realizado no sábado (27/7).

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: matriz de números e matriz de trevos numerados. A matriz de números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a matriz de trevos numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6 e nela o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis.



A +Milionária também permite que o apostador deixe o sistema escolher os números na hora da aposta, chamado Surpresinha, ou manter o jogo por até cinco concursos consecutivos, chamado Teimosinha.