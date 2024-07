Pai mata filha recém-nascida com chumbinho enquanto mãe tomava banho

Um homem de 44 anos, identificado como Charles Luiz Félix da Costa, foi preso nesta quinta-feira (25/7) após matar a filha recém-nascida com chumbinho. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na residência da família, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, enquanto a mãe da bebê tomava banho. A neném de apenas cinco dias de vida foi socorrida, mas não resistiu.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (23/7), quando a recém-nascida foi envenenada com uma mamadeira de leite adulterado. Após perceber que a bebê estava passando mal, a mãe a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul da cidade, mas a criança não resistiu e faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória.



De acordo com a Polícia Civil, Charles Luiz aproveitou o momento em que a mãe da criança estava no banho para preparar a mamadeira com leite e veneno. A suspeita de envenenamento foi confirmada após uma perícia na residência, onde foram encontrados resíduos de chumbinho na pia da cozinha e na mamadeira utilizada para alimentar a bebê. O delegado responsável pelo caso, Sérgio Ricardo, relatou que a fórmula de leite dentro da lata não estava contaminada, indicando que o veneno foi adicionado posteriormente.

Durante o depoimento, Charles Luiz negou ter envenenado a filha, embora tenha admitido que preparou a mamadeira. A investigação descartou qualquer participação da mãe no crime. Segundo relatos, o pai não desejava a criança e havia pedido que a mãe realizasse um aborto.

“Ele subiu e foi fazer a mamadeira, a mãe foi tomar banho no quarto. Quando voltou, deu um mingauzinho na mamadeira e depois entregou [a recém-nascida] para a mãe. Em dois ou três minutos, a criança começou a chorar passando mal”, disse o delegado Sérgio Ricardo, ao g1.

A médica responsável pelo atendimento suspeitou do envenenamento e questionou os pais se o começo do atendimento da bebê. "A médica indagou o casal se eles tinham chumbinho em casa, e a mulher (a mãe) estranhou”, disse o delegado.

A equipe médica responsável pelo atendimento da recém-nascida aspirou parte do leite do corpo da criança, onde foi constatada a presença do veneno.



Charles Luiz foi autuado por homicídio consumado e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na área central da cidade, e foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife.