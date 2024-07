Morre, aos 77 anos, a carnavalesca Rosa Magalhães

A Imperatriz Leopoldinense lembrou que Rosa foi a maior campeã do sambódromo do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/X/@oficialgresil)

Morreu, na noite de quinta-feira (25/7), a carnavalesca Rosa Magalhães, aos 77 anos. Ao longo de cinco décadas atuando no carnaval do Rio de Janeiro, ela conquistou sete títulos. Rosa foi vítima de um infarto. As informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Rosa começou a carreira como assistente no Salgueiro em 1970. Depois, ela seguiu para outras importantes escolas de samba, como Império Serrano, Imperatriz Leopoldinense e Paraíso do Tuiuti.

Rosa venceu um prêmio Emmy após ser indicada na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Em 2016, a carnavalesca foi responsável por idealizar a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, também no Rio.

A morte da carnavalesca foi lamentada por diversas organizações. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis relembrou o legado de Rosa. "Não é só o samba que perde uma grande ícone do carnaval; a cultura brasileira perde uma grande expoente. Em 1974, Brasil ano 2000, tivemos a honra de ter a Rosa em nosso solo. Deixará saudades. Vá em paz professora", disse a agremiação.

A Imperatriz Leopoldinense lembrou que Rosa foi a maior campeã do sambódromo do Rio de Janeiro. "O GRES Imperatriz Leopoldinense, em nome da presidente Catia Drumond e de todos os seus segmentos, lamenta com profunda tristeza o falecimento da carnavalesa Rosa Magalhães, artista consagrada e maior campeã da Era Sambódromo", afirmou.

"Falar de Rosa Magalhães é falar da história da Imperatriz, tendo em vista que, de 7 títulos conquistados pela professora, 5 foram em nossa agremiação. Rosa promoveu desfiles inesquecíveis aos olhos do público e de toda a crítica, e sempre estará marcada por sua elegância, pela entrega magistral em seus trabalhos, e principalmente por sua brasilidade nas histórias que contou ao longo de todo esse tempo", emendou a escola de samba.

A Acadêmicos do Grande Rio frisou que a trajetória de Rosa marcou a história do samba e do carnaval. "O samba se despede de uma de suas maiores artistas. É com imenso pesar que a Grande Rio se despede da carnavalesca Rosa Magalhães. Seu legado é marca fincada na história do nosso o Carnaval. Descanse em paz, eterna professora".

A Império Serrano pontuou que Rosa foi campeã na agremiação com histórico o Bum Bum Paticumbum Prugurundum, em 1982. Ela também desenvolveu o enredo João das Ruas do Rio, em 2010. "Fica aqui a nossa gratidão por tudo que você, Rosa, fez pelo Carnaval, pela contribuição na nossa história e à arte. Seja luz! Obrigado por tudo", disse.

Paraíso do Tuiuti afirmou que faltam palavras para expressar a grandiosidade de Rosa. "O Paraíso do Tuiuti vem expressar o mais profundo pesar pelo falecimento da professora Rosa Magalhães. Em momentos como este, faltam palavras em expressar o tamanho de sua grandiosidade. Para nós, só nos resta agradecer: Obrigado por muito", frisou.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também lemantou a morte da carnavalesca. "Perdemos uma das mentes mais brilhantes da nossa maior manifestação cultural. A história de Rosa Magalhães se confunde com a do próprio carnaval. De um jeito único, ela encantou a todos nós com sua capacidade de materializar sonhos na avenida, de contar histórias de um jeito único e emocionar quem assistia. Uma verdadeira Imperatriz do samba", disse.

