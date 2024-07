Após briga de trânsito, acidente entre ônibus e carros deixa nove feridos

Acidente envolvendo ônibus da linha 409 e vários outros carros na Praia do Flamengo, RJ - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Um acidente envolvendo pelo menos nove carros e um ônibus na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, deixou nove feridos na noite de quinta-feira (25/7). Três vítimas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos moderados e leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h30, e realizou atendimento às vítimas no local. Seis pessoas liberadas e as outras três, uma de 48 e duas de 69 anos, foram levadas ao hospital.

De acordo com a imprensa local, o ônibus da linha 409 veio desgovernado pela via até que atingiu vários veículos que estavam na rua. Uma briga de trânsito entre um motorista de ônibus e um motorista de carro de aplicativo motivou o acidente. A polícia investiga.

Em entrevista ao G1 RJ, o motorista de aplicativo Luciano Gomes de Oliveira, 35 anos, disse que o ônibus bateu na traseira do seu veículo e deixou o local sem prestar assistência. Então, Luciano decidiu ir atrás do ônibus. "Eu tinha acabado de deixar um passageiro e ia embarcar outro, e ele simplesmente acertou a minha traseira. Parei e desci do carro para ver o que ele tinha feito. E o que que ele fez? Em vez dele parar, ele se evadiu, saiu. Eu fui atrás dele para ele pagar o meu prejuízo", contou.

A perseguição terminou na Praia do Flamengo, aproximadamente 18 minutos de onde começou na Rua Riachuelo, quando Luciano fez uma ultrapassagem após o coletivo ter parado em um ponto de ônibus.

O motorista do ônibus, então, teria acelerado e saído arrastando o carro do motorista de aplicativo, que bateu em outros veículos.

O motorista do ônibus afirmou em depoimento à polícia civil que se sentiu ameaçado pelo outro motorista e não parou, causando o acidente. Imagens de circuito serão analisadas para esclarecer os fatos.

O Correio tentou contato a Viação Nossa Senhora das Graças, responsável pelo ônibus, mas ainda não teve retorno.

Veja nota da Polícia Civil na íntegra

"O condutor do ônibus foi ouvido e narrou que se sentiu ameaçado pelo outro motorista e, por isso, não parou, causando o acidente. Uma vítima prestou depoimento e outras serão ouvidas, bem como testemunhas. Agentes vão analisar imagens de câmeras de segurança e realizam demais diligências para esclarecer todos os fatos".

A investigação segue em andamento na 9ª DP (Catete).

Veja vídeo de como ficou o ônibus e os carros após colisão:

Acidente agora à noite na praia do flamengo. pic.twitter.com/rgbjvcg7JT — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) July 26, 2024