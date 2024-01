Novo concurso do Corpo de Bombeiros do DF está previsto para este ano

YR Yasmin Rajab

A contratação da banca e o lançamento do edital será publicado neste ano, mas ainda não há datas definidas - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Um novo concurso público do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) está previsto para este ano. Em resposta ao Correio, a corporação informou que os aprovados no certame tomarão posse em 2025.

A autorização do certame foi publicada em abril de 2022, no Diário Oficial do DF (DODF). Segundo o documento, serão ofertadas 356 oportunidades, divididas entre os seguintes cargos:



Oficiais combatentes: 23 vagas;

Oficiais médicos: 10 vagas;

Oficiais cirurgiões-dentistas: três vagas;

Oficiais complementares: 10 vagas; e

Praças dos quadros do CBMDF: 310 vagas.

A contratação da banca e o lançamento do edital será publicado neste ano, mas ainda não há datas definidas.

Último concurso

O último concurso do Corpo de Bombeiros do DF foi realizado em 2016 e ofertou 779 vagas, sendo 48 para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldados condutores e operadores de viaturas, 55 para soldados de manutenção de equipamentos e veículos, 20 para oficiais complementares, 24 para oficiais médicos, cinco para soldados para manutenção de equipamentos e aeronaves e quatro para oficiais cirurgiões-dentistas.



A seleção foi organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Social (Idecan). Os salários ofertados na época variavam entre R$ 5.108,08 e R$ 11.654,95.