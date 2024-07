Mulher de médico morto após casamento dá detalhes sobre o dia do crime

Bruna Villarinho Toshiro, esposa do fisioterapeuta Fábio Toshiro, morto em 13 de julho horas após se casar com Bruna, deu detalhes sobre o dia do acidente. Em entrevista ao Fantástico, a enfermeira disse que está "tentando sobreviver e tentando pensar no melhor que possa emanar para o Toshiro".

"Era um cara amigo, era um cara parceiro, era um cara que cuidava de todo mundo. No trabalho ele era um cara extremamente responsável, dedicado", disse ela. Fábio morreu após ser atropelado pelo influenciador Vitor Belarmino Vieira.

Leia também: Marco temporal é apontado como causa do aumento de ataques contra indígenas

O acidente ocorreu no Rio de Janeiro, quando o casal atravessava as pistas da avenida Lúcio Costa, em frente ao hotel onde passariam a lua de mel. De acordo com Bruna, o carro os surpreendeu em alta velocidade.

"A gente saiu do hotel e a gente já viu que a pista estava tranquila. Eu estava de lado e não vi nada de diferente. Eu só vi, de fato, quando, do nada, mais rápido do que a velocidade da luz, aquele carro", explicou. "E aí, quando eu olho, ele estava lá em cima, já no ar. E aí ele estava lá em cima do ar e caiu. E aí eu comecei a gritar. E aí eu só vi um motoqueiro passando por mim, falando: 'eu vi quem foi, eu vou atrás'", completou.

Vitor está foragido desde então. No dia da tragédia, ele havia saído de uma festa e estava com cinco mulheres dentro do carro, que era uma BMW. O influenciador aparentava estar em alta velocidade em uma via de 70 quilômetros por hora. Ele fugiu sem prestar socorro.

Ao Fantástico, o advogado de Vitor, Gabriel Habib, justifica que um motociclista desequilibrou Fábio. "O Vitor não acha justo se entregar, ficar preso por um crime que ele não tem responsabilidade". O motoqueiro, no entanto, negou os fatos durante depoimento à polícia.