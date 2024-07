Imagens fortes: Influencer atropela e mata noivo que havia acabado de se casar

Que tragédia! O influenciador Vitor Vieira Belarmino, foi acusado de atropelar e matar um homem no último sábado (13), na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Fábio Toshiro Kikuta, tinha acabado de sair da sua festa de casamento.

A Polícia Civil está investigando o caso. Imagens de câmeras de segurança, mostram o exato momento em que o noivo é atropelado. Na sequência, Vitor, que está sendo procurado pelos órgãos públicos, fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com familiares que estavam no Instituto Médico-Legal (IML) para a liberação do corpo, os dois deixaram as malas no quarto do hotel e desceram. Fábio e a mulher haviam se casado em um sítio em Guaratiba, também na Zona Oeste do Rio. O casal saiu da festa às 22h e seguiu para o hotel.

Segundo testemunhas, o motorista conduzia uma BMW acompanhado de outros quatro ocupantes. Uma perícia também apontou o que foi encontrado dentro do veículo de luxo. No momento do atropelamento, e o corpo da vítima foi projetado para dentro do carro.

Em seguida, os ocupantes desembarcaram, retiraram o corpo do carro e colocaram na via pública, fugindo do local. Pouco tempo depois, outras testemunhas informaram aos policiais que um veículo semelhante foi visto na região.

Andamento das investigações

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local. Os ocupantes do carro prestaram depoimento. O carro de luxo foi apreendido em um condomínio da Barra da Tijuca, bairro vizinho, momentos depois do acidente.



