Motorista de Porsche que atropelou motociclista é preso em flagrante

O motorista do Porsche que atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira (29/7) na zona sul de São Paulo foi preso em flagrante por homicídio doloso. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 27 anos foi encaminhado ao 48º Distrito Policial e seguirá para audiência de custódia.

Segundo a polícia, já foram realizadas oitivas do suspeito, da companheira dele (que também estava no carro) e dos policiais que atenderam a ocorrência. Os agentes investigam a velocidade que o Porsche estava quando atingiu a motocicleta.

O motorista teria dito aos policiais que passou a perseguir a moto após o motociclista ter quebrado o retrovisor do veículo, conforme informações da CNN. Ele teria dito que a moto estava com as luzes apagadas e, por isso, não conseguiu ler a placa, então foi atrás do condutor dela.

CRIME APÓS DISCUSSÃO



Vídeo de uma câmera de segurança mostram o momento em que condutor de uma Porsche amarela atropela um motociclista na madrugada desta segunda-feira, na avenida Interlagos, em São Paulo.

O suspeito teria contado também que não conseguiu desviar da moto quando trocou de faixa abruptamente e a atingiu. Ele bateu ainda em um poste e em uma árvore.

A vítima, Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.