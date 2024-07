Causa de incêndio que matou casal de turistas e cadela é investigado

As chamas mataram um casal de turistas e uma cadela no último sábado (27/7) - (crédito: Reprodução/X/@paraibanewslive)

A Polícia Civil do Ceará investiga quais foram as causas do incêndio que atingiu um hotel de luxo no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. As chamas mataram um casal de turistas e uma cadela no último sábado (27/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação atingida tinha certificado de conformidade válido, que garante que as normas de segurança são cumpridas.

Equipes da Perícia Forense e da Polícia Militar do Ceará também atenderam a ocorrência. Foram realizados os primeiros levantamentos que subsidiarão os trabalhos policiais.



Brasil ????????: Pareja y perro mueren durante un incendio en hotel en Praia de Iracema, en Fortaleza. La mujer y el perro fueron hallados muertos dentro de la habitación, mientras que el hombre saltó desde el piso 10 del edificio ???????? pic.twitter.com/xj4WywpujG — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) July 29, 2024

As investigações estão a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista da Polícia Civil. A corporação realiza diligências visando elucidar o ocorrido. As causas do incêndio serão apontadas após conclusão dos laudos periciais que serão produzidos pela equipe da Perícia Forense.



Quem são as vítimas?

Segundo o g1, os turistas que morreram foram identificados como Tarcisio Pires Silva e Karina Carla Silveira Sposito. A mulher e o animal de estimação do casal morreram carbonizados. Já Tarcisio faleceu ao cair do 10º andar ao tentar escapar das chamas.