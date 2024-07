"Não atire, pense em meus filhos": homem mata vizinho no interior de MG

Um homem, de 39 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo. O suspeito, de 33 anos, vizinho da vítima, está foragido. O homicídio ocorreu na manhã de sábado (27/7), na residência da vítima, em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Leia também: Empresário do agro indiciado por morte de piloto tentou parar inquérito

A mulher do suspeito relatou à Polícia Militar que o homem que foi morto ligava para ela em vários horários do dia.

Também consta no registro policial que a esposa da vítima pediu para que o suspeito não atirasse contra o marido e pensasse nos filhos dela. Mas ele efetuou três disparos contra a vítima.

Egiles Eduardo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro do Hospital Frei Gabriel, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.



Suposta briga corporal antes do crime

A esposa do suspeito também disse à polícia que após contar ao seu marido que a vítima estaria a incomodando com as ligações, o mesmo foi até ao local do crime para conversar, inicialmente, com a mulher da vítima.

No momento em que conversava com a moradora, o marido saiu da residência e quis participar da conversa, sendo que o suspeito teria falado que depois conversaria com ele, pois no momento estaria embriagado.

Mas, ainda conforme o registro policial, instantes depois, os homens teriam iniciado uma discussão e na sequência troca de socos. Em seguida, a vítima do homicídio teria se armado com um facão e, supostamente, tentado golpear o suspeito e a esposa.

Então, ela teria corrido para se esconder na casa de vizinhos e seu esposo, provavelmente, retornou para a sua residência para pegar um revólver ou pistola.



Pedido, disparos e fuga

Ainda segundo a PM de Frutal, o suspeito voltou ao local do crime e foi quando efetuou os disparos contra a vítima. Depois disso, ele fugiu em sua motocicleta Honda XT e ainda não foi localizado.

Ao apontar a arma de fogo para a vítima, a esposa da mesma disse aos militares que pediu por diversas vezes para que o suspeito não fizesse aquilo e pensasse nos filhos dela.