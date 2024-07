Incêndio em barco deixa três mortos, incluindo uma criança

Um incêndio que atingiu um barco que estava próximo do município de Uarini, no Amazonas, deixou pelo menos três pessoas mortas, incluindo uma criança de 1 ano de idade - (crédito: Reprodução/X/@karinapinheir5)

Um incêndio que atingiu um barco que estava próximo do município de Uarini, no Amazonas, deixou pelo menos três pessoas mortas, incluindo uma criança de 1 ano de idade. Segundo a Secretaria de Saúde, outros 165 tripulantes foram resgatados, sendo que 16 deles estão internados em estado de saúde estável. O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira (29/7) e a causa ainda não foi descoberta.

Servidores da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Saúde foram enviados para o local do acidente.

“Essas equipes vão fazer a regulação dessas vítimas e vão solicitar de Manaus os apoios necessários, de forma coordenada, sem que falte qualquer tipo de ação do governo do Estado para que a gente possa atender essas pessoas”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Gama.

A equipe do Corpo de Bombeiros conta com mergulhadores e especialistas em atendimento pré-hospitalar, que auxiliaram no atendimento de feridos e atuaram nas buscas por desaparecidos e no combate às chamas.

O governador Wilson Lima determinou que Unidades de Terapia Intensiva (UTI's) aéreas estejam prontas para serem enviadas à localidade para trazer os pacientes que tenham condições e necessidade de transferência para Manaus, onde as unidades de saúde já estão de sobreaviso.