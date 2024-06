Homem tem parada cardiorrespiratória após cair de barco no Lago Paranoá

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram homem em parada cardiorrespiratória após cair de embarcação no Lago Paranoá, na tarde deste sábado (29/6), entre a residência do presidente da República e a Ponte JK, próximo à JR Mecânica Náutica e Marina.

Ao chegar ao local, os socorristas foram informados de que três pessoas haviam caído da embarcação. Um senhor de 72 anos foi resgatado por pessoas que se encontravam às margens do lago e em outras embarcações, sendo atendido pelos socorristas, que constataram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Após 40 minutos de reanimação cardiopulmonar, a vítima teve seus batimentos cardíacos restabelecidos e foi levado para o Instituto Hospital de Base (IHBB).

Já um senhor de 65 anos conseguiu sair sozinho da água e estava consciente e orientado, não sendo necessário transporte para unidade hospitalar. Uma terceira pessoa, não identificada, também conseguiu sair sozinha e não se encontrava no local.



A lancha utilizada pelas vítimas ficou à deriva e colidiu com um muro às margens do Lago Paranoá, próximo ao Lake View Resort, ficando aos cuidados da Marinha do Brasil. As polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF) foram acionadas para o local. Os bombeiros não informaram em que circunstâncias aconteceu o acidente.