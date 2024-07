Ex-ministro questiona pouco investimento em ciência e tecnologia

O ex-ministro Sergio Rezende questionou o pouco investimento do Brasil em ciência e tecnologia durante a 5ª edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) nesta terça-feira (30/7). O evento, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscou viabilizar o debate das políticas públicas do setor.

Rezende, secretário-geral do evento, questionou em seu discurso o repasse de apenas 1,3% do PIB para a área de ciência e tecnologia, além de ressaltar a necessidade de uma maior “criatividade” para que o país encontre recursos para essa área.

“Não podemos ficar nesse 1,3%. Quem paga R$ 700 milhões de dívida não é um país pobre. Deveria usar melhor seus recursos”, criticou.

Leia também:

14 anos de hiato

Sediada em Brasília, a 5ª edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) teve início nesta terça-feira e vai até 1º de agosto.

Com o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um país Justo, Sustentável e Desenvolvido”, o evento volta após 14 anos de hiato.

Além do presidente da República, a abertura contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro