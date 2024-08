Uma pessoa morre e sete ficam feridas em batida no Triângulo Mineiro

O acidente foi registrado na altura do km37 da MG-223, entre as cidades de Estrela do Sul e Monte Carmelo - (crédito: Rede de Noticias)

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas e uma batida de frente envolvendo dois carros na rodovia MG-223, no Triângulo Mineiro. A colisão aconteceu na noite de sábado (3/8). Entre os feridos havia três crianças.

O acidente foi registrado na altura do km37 da MG-223, entre as cidades de Estrela do Sul e Monte Carmelo, onde um dos carros invadiu a pista contrária e causou a batida. Uma mulher de 28 anos que estava no veículo que invadiu a contramão morreu na hora.

O motorista que perdeu o controle do carro não tinha habilitação e o veículo estava com documentação vencida.

Tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quanto ambulâncias da Prefeitura de Monte Carmelo fizeram o atendimento às vítimas. Pelo menos três delas tinham quadro de saúde grave, sendo duas crianças de 10 e 12 anos, além do condutor que invadiu a pista e bateu no outro automóvel.

Os demais feridos, que não eram considerados graves, têm idades entre 2 e 44 anos.

As vítimas com ferimentos graves foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e os demais receberam atendimento em unidades de saúde de Monte Carmelo.